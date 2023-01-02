«Не дочекаються!»: роспропаганда «поховала» козака Гаврилюка

Дружина козака зауважила, що з ним усе добре.

Російська пропаганда запустила цинічний фейк про те, що під Бахмутом нібито загинув екс-нардеп Михайло Гаврилюк, більш відомий як активіст Євромайдану козак Гаврилюк.

Новину про “загибель” козака Гаврилюка активно поширили російські пропагандисти, а згодом і низка українських Telegram-каналів. Втім, жодних підтверджень у них не було.

Дружина Гаврилюка Ярина спростувала заяви роспропаганди. У Facebook вона написала, що Telegram-канали та росіяни поширюють фейк.

“Друзі, з Михайлом усе добре. Він живий. Це ще одна яскрава демонстрація того, що телеграм-канали – це зло”, – написала жінка.

У коментарі ТСН хрещений батько Ярини Мирослав також спростував цю безглузду нісенітницю.

“Я тільки що, після вашого дзвінка зателефонував йому. Він не загинув, читає новини про свою загибель. Він не встиг би загинути, тому що в суботу ми пили коньяк”, – розповів Мирослав.

Згодом і сам козак Гаврилюк відреагував на фейки про свою загибель.

“Спішу втішити тих, хто сумував, і розчарувати тих, хто радів. Я живий. Не дочекаються. Дякую за турботу всім, хто хвилювався. Я це дуже ціную. Напевно, мусимо зробити висновки щодо нашої інформаційної гігієни”, – написав Гаврилюк.

Втім, він визнав, що втрати є. На жаль, загинув побратим Гаврилюка ще з часів АТО, з батальйону “Золоті Ворота”.

Зазначимо, що роспропаганда вконтре пробила дно, заявивши про смерть людини, переплутавши її. 31 грудня на фронті дійсно загинув козак Гаврилюк, але не Михайло, а Володимир. Чоловік родом з Вінничини. Про смерть повідомила його дружина.

Володимир Гаврилюк носив вуса. Очевидно, роспропаганда переплутала його з екс-нардепом Михайлом Гаврилюком.

Хто такий Михайло Гаврилюк

Михайло Гаврилюк – активіст Євромайдану, козак Четвертої сотні Самооборони Майдану. Народний депутат України VIII скликання від партії Народний фронт.

Під час Революції Гідності “беркутівці” роздягнули козака Гаврилюка на морозі та влаштували з ним фотосесію. Після цього сміливий активіст став одним із символів Євромайдану та пройшов у Раду.

Після закінчення депутатської кар’єри Михайло Гаврилюк почав працювати таксистом. Екс-депутат зауважив, що не зізнається пасажиром, ким раніше працював і зазначив, що кермує за гроші через “нелегкі часи”.

На початку повномасштабної війни козак Гаврилюк пішов захищати Україну від російських загарбників. // УНІАН