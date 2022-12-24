У ДТП на Вінниччині загинули двоє людей, ще вісім осіб були травмовані (фото)

Поліцейські, рятувальники та медики виїхали на місце події. Працює слідчо-оперативна група.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 грудня поблизу села Попівці Копайгородської селищної громади Жмеринського району.

За попередньою інформацією слідства, 41-річна водійка автомобіля Skoda Fabia, яка спричинила ДТП, виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася із пасажирським автобусом.

Кермувальниця легковика та її 8-річна донька, яка перебувала у салоні, загинули на місці події.

У салоні автобуса перебувало 18 пасажирів. Водію та його 7 пасажирам надано медичну допомогу, троє з них госпіталізовано.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Вінницької області