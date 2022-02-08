У киянки вилучили авто через несплату 13 штрафів

Жителька міста Київ накопичила штрафів за порушення правил дорожнього руху на загальну суму більше 7 167 грн – та залишилася без авто. І все тому, що не сплатила штрафи вчасно.

Так, постанови органів поліції щодо накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафів по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху пред’явлені до примусового виконання до Святошинського відділу ДВС міста Київ.

Наразі автомобіль боржниці вилучений та перебуватиме на штрафмайданчику, допоки власниця не сплатить заборгованість. Або ж арештоване майно боржниці буде реалізоване на електронному аукціоні OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України).

Міністерство юстиції України