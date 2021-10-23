У Києві міська електричка збила на смерть підлітка

У Києві міська електричка збила підлітка. Сталося це на переїзді між станціями «Вишгородська» і «Сирецька».

НП сталася близько 9 години ранку, повідомив Київпастранс.

Рух електрички було затримано на дві години, але з 11:00 поїзди вже ходять в звичайному режимі.

За інформацією Obozrevatel, під поїзд потрапив юнак приблизно 17 років. Особу загиблого ще не встановили.

Як підліток опинився в небезпечній зоні, з’ясовується. За однією з версій, юнак знехтував правилами безпеки і хотів перейти колії в недозволеному місці. На ділянці, де сталася НП, не передбачається обладнаного пішохідного переходу через колії. // Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТИ»