У Києві на Борщагівській Lanos врізався у BMW, відрикошетив у Chevrolet та загорівся (фото)

У Києві на вулиці Борщагівська сталася ДТП за участю трьох автомобілів. У результаті аварії автівка Daewoo перекинулася та загорілася

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Як відомо, водій Daewoo їхав разом із дружиною. За кермом він раптово втратив свідомість та врізався в BMW. Після чого відлетів у припаркований Chevrolet. Внаслідок аварії автомобіль Daewoo перекинувся на дах та загорівся.

Зазначається, проїжджаючі повз автомобілісти допомогли вибратися постраждалим з палаючої автівки та самотужки намагалися загасити вогонь. Після чого викликали поліцію та ДСНС.

Пожежу вдалося ліквідувати. Водія Daewoo із черепно-мозковою травмою шпиталізували. На місці працює слідчо-оперативна група. Деталі встановлюються.