У Києві оголошено штормове попередження

Над Києвом — грозовий фронт. Оголошено жовтий рівень небезпечності. Прогнозують зливи протягом дня та вночі.

Гідрослужба працює в посиленому режимі. На місцях можливих підтоплень чергує техніка. Маємо 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів для ліквідації наслідків негоди.

Закликаємо водіїв бути обачними на дорогах.

У разі виявлення місць підтоплень просимо звертатись до нашої цілодобової диспетчерської за тел.: 284-74-19

Комунальна корпорація «Київавтодор»