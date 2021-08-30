У Києві п’яний водій посадив за кермо 8-річного хлопчика

У Києві водії спостерігали небезпечну картину на дорозі — маленький хлопчик за кермом легковика колесив по проспекту Леся Курбаса та на Відрадному проспекті. Поруч з юним шофером сидів чоловік з явними ознаками сп’яніння. У підсумку такі «покатушки» закінчилися значним штрафом.

Про це 29 серпня передає «dtp.kiev.ua» на Facebook-сторінці.

З’ясувалося, що дядько 8-річного хлопчика, будучи підшофе, дав дитині поїздити на Daewoo Lanos, а сам прилаштувався поруч на передньому пасажирському кріслі, очевидно, в якості «штурмана».

Коли чоловік звернув увагу на шоковані погляди інших учасників дорожнього руху, і те, що його знімають на відео, то авто зупинилося, і «добрий» дядько сам пересів за кермо, а племінника відправив на своє місце.

«Далі він спробував втекти, я рухався за ним, попередньо повідомивши про те, що відбувається, співробітникам поліції. Даний автомобіль був зупинений співробітниками поліції на Відрадному проспекті. Виявилося, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння (1,37 проміле)», — розповів водій — очевидець інциденту.

На порушника склали протокол за статтею 130 КУпАП, а також постанову за керування транспортним засобом особою, яка не має водійського посвідчення. Загальна сума штрафів склала 20 400 гривень. // РБК-Україна