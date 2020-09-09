У Києві під час вибуху цистерни для перевезення газу загинув зварювальник

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху автоцистерни під час проведення зварювальних робіт

Внаслідок події загинув 52-річний житель Херсонської області, а його 33-річного колегу з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарняного закладу. На місці події поліцейські встановлюють усі обставини та причини цієї трагічної події.

Сьогодні о 9:32 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про вибух автоцистерни на одному з підприємств, що знаходиться на вулиці Віскозній. Для з’ясування усіх обставин події за викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група Головного та Деснянського управління поліції.

Попередньо встановлено, що у результаті проведення зварювальних робіт стався вибух автоцистерни. Внаслідок цього на місці події загинув 52-річний чоловік, житель Херсонської області, а 33-річного чоловіка доправили до лікарняного закладу з тілесними ушкодженнями.

Наразі на місці події співробітники поліції проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини цієї трагічної події.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Деснянському управлінні поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надана правова кваліфікація.

Відділ комунікації поліції Києва

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УНН повідомляє, що вибух стався на території ТОВ “Бас холдинг” у Деснянському районі.