В Киеве мужчина погиб, пытаясь спуститься с 5-го этажа по простыням

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Мужчина погиб на месте.

Об этом в Facebook сообщает «Киев оперативный».

В Киеве мужчина погиб при падении с пятого этажа / фото Информатор

По информации издания, ЧП произошло на улице Луценко. Там два человека распивали спиртные напитки. Когда уже изрядно выпили — гость решил уйти, но хозяин был против и закрыл дверь в квартире.

Тогда мужчина решил выбираться из квартиры товарища через балкон: связать простыни и спускаться по ним.

Как сообщается, мужчина упал и ударился головой о камень. Он погиб на месте. // УНИАН

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