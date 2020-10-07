В Киеве мужчина погиб, пытаясь спуститься с 5-го этажа по простыням
Мужчина погиб на месте.
Об этом в Facebook сообщает «Киев оперативный».
По информации издания, ЧП произошло на улице Луценко. Там два человека распивали спиртные напитки. Когда уже изрядно выпили — гость решил уйти, но хозяин был против и закрыл дверь в квартире.
Тогда мужчина решил выбираться из квартиры товарища через балкон: связать простыни и спускаться по ним.
Как сообщается, мужчина упал и ударился головой о камень. Он погиб на месте. // УНИАНTweet