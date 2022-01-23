У Чорному морі поблизу Криму горить танкер із 700 тоннами мазуту

Екіпаж танкера Almuntazah складається із 7 громадян Росії.

Пожежа сталася у машинному відділенні судна, на його борту 700 тонн мазуту, пише ТАСС.

Судно було на рейді, на якірній стоянці, на відстані 1,2 милі від берега в порту Тамань. Відкритого вогню немає, але з вентиляційних отворів аварійного судна вже з’явився темний дим.

Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Росіяни направили буксир у бік аварійного судна, але поки що ні судновласник, ні капітан по допомогу не зверталися.

ТАСС пише, що танкер ходить під прапором Коморських островів. // Діло