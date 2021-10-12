У Святошинському районі Києва загинув водій «Мітсубісі», який зіткнувся з бетонозмішувачем (фото)

Водій автомобіля «Мітсубісі» виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з великогабаритним транспортним засобом. Від отриманих травм власник іномарки загинув на місці. Слідчі проводять досудове розслідування.

Вчора до поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Оборони, що у Святошинському районі столиці. На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку поліції та лікарі.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Мітсубісі», 1976 року народження, рухаючись у напрямку села Білогородка, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з бетонозмішувачем «КАМАЗ». Від отриманих травм власник легковика помер на місці.

За даним фактом слідчі столичної поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди.

Відділ комунікації поліції Києва