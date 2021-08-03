У Києві планово та аварійно відключають холодне водопостачання (адреси)

у зв’язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

– вул. Дегтярівська, 21, 21-19, 17-19.

11 серпня з 10:00 до 24:00 у зв’язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

– просп. Правди, 64б, 68б, 68в, 64а, 66, 66а.

З 21:00 13 серпня до 07:00 14 серпня у зв’язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

– вул. Велика Васильківська, 24, 24/1, 26, 26б, 28, 30, 30в, 32, 32б, 32в, 34, 36, 36б, 38, 38а, 40, 42, 42б, 44, 46, 48.