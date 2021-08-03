У Києві планово та аварійно відключають холодне водопостачання (адреси)

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Про це повідомляє «Київводоканал».

Планові відключення холодного водопостачання

З 10:00 3 серпня до 08:00  4 серпня у зв’язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

– вул. Дегтярівська, 21, 21-19, 17-19.

11 серпня з 10:00 до 24:00 у зв’язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

– просп. Правди, 64б, 68б, 68в, 64а, 66, 66а.

З 21:00 13 серпня до 07:00 14 серпня у зв’язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

– вул. Велика Васильківська, 24, 24/1, 26, 26б, 28, 30, 30в, 32, 32б, 32в, 34, 36, 36б, 38, 38а, 40, 42, 42б, 44, 46, 48.

 

Аварійні відключення холодного водопостачання 

3 серпня станом 10:00 тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

  • вул. Боричів Тік, 2, 4, 6, 8, 13, 23
  • вул. Мостицька, 26, 16
  • вул. Героїв Оборони, 12 КОРП 8
  • пр-т. Академіка Глушкова, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
  • вул. Золотоніська, 27
  • вул. Юрія Поправки, 13
  • вул. Мініна, 14А
  • вул. Верховинна, 65
  • вул. Булгакова, 15
  • вул. Академіка Доброхотова, 3, 5
  • вул. Локомотивна, 21 — 45, 28 — 42

 Завершено роботи і відновлено водопостачання за адресами:

  • вул. Брюсова, 20/16
  • вул. Олександра Кошиця, 4
  • вул. Садова, 16, 17,18, 19, 20, 21
  • вул. Коноплянська, 20, 12, 14, 16, 18А

 

Більш детальну інформацію ви завжди можете дізнатися, зателефонувавши до Диспетчерської служби Київводоканалу — 15-81, (044) 200-73-01

 

ПрАТ «Київводоканал»

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