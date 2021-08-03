У Києві планово та аварійно відключають холодне водопостачання (адреси)
Про це повідомляє «Київводоканал».
Планові відключення холодного водопостачання
З 10:00 3 серпня до 08:00 4 серпня у зв’язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:
– вул. Дегтярівська, 21, 21-19, 17-19.
11 серпня з 10:00 до 24:00 у зв’язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:
– просп. Правди, 64б, 68б, 68в, 64а, 66, 66а.
З 21:00 13 серпня до 07:00 14 серпня у зв’язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:
– вул. Велика Васильківська, 24, 24/1, 26, 26б, 28, 30, 30в, 32, 32б, 32в, 34, 36, 36б, 38, 38а, 40, 42, 42б, 44, 46, 48.
Аварійні відключення холодного водопостачання
3 серпня станом 10:00 тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
- вул. Боричів Тік, 2, 4, 6, 8, 13, 23
- вул. Мостицька, 26, 16
- вул. Героїв Оборони, 12 КОРП 8
- пр-т. Академіка Глушкова, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39
- вул. Золотоніська, 27
- вул. Юрія Поправки, 13
- вул. Мініна, 14А
- вул. Верховинна, 65
- вул. Булгакова, 15
- вул. Академіка Доброхотова, 3, 5
- вул. Локомотивна, 21 — 45, 28 — 42
Завершено роботи і відновлено водопостачання за адресами:
- вул. Брюсова, 20/16
- вул. Олександра Кошиця, 4
- вул. Садова, 16, 17,18, 19, 20, 21
- вул. Коноплянська, 20, 12, 14, 16, 18А
Більш детальну інформацію ви завжди можете дізнатися, зателефонувавши до Диспетчерської служби Київводоканалу — 15-81, (044) 200-73-01