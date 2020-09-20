У Києві поліцейські цілу ніч шукали 10-річну дівчинку

Дитина залишила батькам записку і пішла з дому. Вранці її знайшли і повернули рідним.

Вчора ввечері до Святошинського управління поліції звернулася місцева мешканка із повідомленням про зникнення її 10-річної доньки.

Заявниця розповіла поліцейським, що донька залишила записку та близько 16-ї години пішла з дому.

«В ході проведення оперативно-розшукових заходів ми опитали друзів дівчинки та перевірили всі адреси, де вона могла перебувати.

Пошуки тривали цілу ніч. Фото зниклої дитини передали всім патрулям столиці. За тривогою був підняти особовий склад управління поліції, а вранці залучили ще й Національну гвардію — 75 військовослужбовців Національної гвардії України та 5 пошукових собак. Зрештою патрульні спільно з ювенальними поліцейськими помітили дівчинку на вулиці Якуба Колоса. З дівчинкою все добре, її передали батькам. З‘ясувалося, що ніч вона провела у жінки, яка працює двірником, а вранці патрулі помітили її на вулиці: втікачка пішла на роботу разом зі своєю новою знайомою», — розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев.

Інспектори сектору ювенальної превенції Святошинського управління поліції провели з батьками профілактичну бесіду та склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. В подальшому з дівчинкою будуть працювати психологи.

Відділ комунікації поліції Києва