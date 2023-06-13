У російському Санкт-Петербурзі сталася масштабна пожежа (відео)

У російському Санкт-Петербурзі сталася пожежа у виробничій будівлі в районі кільцевої автодороги та метро “Купчино”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За попередніми даними, займання почалося в одній з виробничих будівель на Вітебському проспекті. Пожежники вже працюють на місці.

Відомо, що постраждала від займання будівля була різнорівневою. Про постраждалих наразі не повідомляється, як і про площу пожежі.