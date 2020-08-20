У Києві пропала неповнолітня дівчина (фото)

Голосіївським УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітня Булах Тіїсія В»ячеславівна, 2006 р.н., яка 19.08.2020 пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.

ПРИКМЕТИ: зріст 160 см, худорлявої тілобудови, волосся темно-русяве, очі зеленого кольору.

ОДЯГНЕНА: футболка білого кольору, блакитні джинси, чорні кросівки з білою підошвою, блакитна кепка.

В разі отримання будь якої інформації про можливе місце знаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером «102».

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