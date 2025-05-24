В Ужгороді студент загинув, вистрибнувши з вікна гуртожитку після НМТ

В Ужгороді студент вистрибнув з 6-го поверху гуртожитку Ужгородської академії культури в мистецтв. Він загинув на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mukachevo.net , Telegram журналіста Віталія Глаголи і Facebook навчального закладу.

Як пише видання, у поліції Закарпаття повідомили, що медики намагалися реанімувати хлопця. Однак від отриманих трамв він загинув.

Відомо, що 16-річний студент залишив передсмертне відео. Як повідомляється, хлопець навчався на другому курсі театрального відділення. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставити інциденту.

Водночас журналіст Віталій Глагола пише, що хлопець вчинив самогубство після НМТ. Зокрема, він залишив свій телефон у кімнаті, а у зошиті поруч написав пароль для розблокування, щоб поліція могла переглянути передсмертне відео.

“Як повідомили джерела в поліції, в телефоні виявлено передсмертне відео, в якому юнак пояснив своє рішення: він вважав, що не здав НМТ, був глибоко розчарований, та попросив вибачення у своїх батьків. Окремо він звернувся до матері, перепросивши за те, що зробить “за кілька хвилин”, – повідомив Глагола.

На трагедію вже відреагували в Академії культури і мистецтв та висловили співчуття родині і близьким загиблого. Там уточнили, що хлопця звали Вадим Волошин і він навчався на 2-му курсі сценічного мистецтва.

“Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким і друзям Вадима та всім, хто знав і любив його. Вадим був талановитим, позитивним, життєрадісним студентом, який мріяв про велику сцену та завжди охоче брав участь у мистецьких заходах освітнього закладу. Разом зі всією сім’єю та академічною родиною ми важко переживаємо цю непоправну втрату. Нехай пам’ять про Вадима буде світлою і вічною. Ми завжди будемо шанувати пам’ять про нашого студента”, – йдеться у повідомленні.