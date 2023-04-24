У Вінницькій області сталася ДТП: є загибла та постраждалі (фото)

У неділю, 23 квітня, у Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода із загиблою та постраждалами.

Як повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України, про аварію за межами села Вапнярка Томашпільської територіальної громади Тульчинського району їм повідомили о 12:14. Прибулі рятувальники виявили, що водійка заблокована в салоні автівки, вона не подавала ознак життя.

П’ятеро пасажирів постраждали, зокрема двоє дітей віком 10-ти та 3-х років. Рятувальники деблокували тіло 52-річної жінки з салону. Двох дорослих та одну дитину доправили до лікарні, ще двоє не потребували госпіталізації. // УНІАН