У Києві пропала неповнолітня дівчина (фото)

Оболонським УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітня Матвійко Ангеліна Вячеславівна, 2002 р.н., яка 18.09.2020 пішла з дому та по теперішній час не повернулася.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 17-19 років, зріст 170 см, повної тілобудови, волосся русяве, пряме.

БУЛА ОДЯГНЕНА: штани чорного кольору, блуза білого кольору, пальто світло сірого кольору

При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером «102».

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