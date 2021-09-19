У Києві раптово помер 19-річний студент зі Львівщини

Попередня довідка про причину смерті вказує «Cерцево-легенева недостатність. Набряк легень. Гостра коронарна недостатність». Остаточна причина буде відома лише через місяць.

У Києві після вакцинації від коронавірусної інфекції помер студент 3-го курсу спеціальності «Філологія» Українського гуманітарного інституту Володимир Сало. Остаточну причину смерті медики назвуть через місяць. Про це повідомили на сайті інституту.

у понеділок, 13 вересня, о 14:30 хлопець вакцинувався від коронавірусу. До вечора почував себе добре, о 18:30 вечеряв у студентській їдальні, потім пішов у кафетерій, де грав у настільні ігри. Пізніше у нього піднялася температура, о 20:15 почалися судоми. О 20:35 зник пульс і дихання. Медичні працівники проводили йому штучне дихання до приїзду швидкої, яка прибула о 20:45. Швидка реанімувала хлопця годину, але не змогла врятувати, запевняють у виші.

«13 вересня ввечері помер Володимир Сало, студент 3 курсу спеціальності «Філологія» Українського гуманітарного інституту. Попередня довідка про причину смерті вказує «Cерцево-легенева недостатність. Набряк легень. Гостра коронарна недостатність». Остаточна причина буде відома лише через місяць після завершення медичних досліджень», – йдеться у повідомленні.

Наразі невідомо, якою вакциною проводили щеплення.

Володимир Сало народився 13 березня 2002 року в селі Добросин Львівської області. // Діло