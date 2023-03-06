У Києві ювенальні поліцейські та соцпрацівники вилучили з неблагополучної родини новонароджену дівчинку

Пакети сміття, бруд, розкиданий одяг, недопалки: в таких умовах проживала дитина. Дівчинку негайно забрали до медичного закладу на обстеження.

Днями до поліції Києва надійшло повідомлення від медичного закладу Голосіївського району про те, що 21 лютого була виписана жінка з новонародженою дитиною, яка проживає на вулиці Ломоносова. Однак в подальшому під час проведення медичного патронажу матір перестала відповідати на телефонні дзвінки та двері своєї квартири не відчиняла. Аби перевірити і не допустити протиправних дій відносно дитини, інспектори ювенальної превенції разом із спеціалістами Служби у справах дітей та сім’ї Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації негайно вирушили до родини.

Перевіривши умови проживання, поліцейські виявили занедбану оселю із непридатними та жахливими для проживання немовляти умовами: розкидане сміття, яке закривало повністю прохід у квартиру, брудні речі, сморід, таргани та відсутність комунікацій. Маленьку дівчинку, якій всього два тижні, правоохоронці забрали у зв’язку з безпосередньою загрозою для життя та здоров’я і помістили під нагляд лікарів.

На матір поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей. Наразі вирішується питання щодо позбавлення її батьківських прав. Подальшу долю дитини визначать соцслужба.

Відділ комунікації поліції Києва