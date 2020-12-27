У Києві розшукується малолітня дівчина (фото)

Святошинським УП ГУНП у м. Києві розшукується малолітня ЦИПАЧЕНКО Олена Миколаївна 2007 року народження, яка 17.12.2020 пішла з навчального закладу в м. Києві та по теперішній час не повернулася додому.

Прикмети: зріст 168 см, худорлявої тілобудови, фарбоване волосся рудоватого відтінку, овальне обличчя, кирпатий ніс, над верхньою губою родимка, видима сутулість.

Була одягнена: куртка – анорак, темно-зеленого кольору, шапка кольору хакі, темно-сині облягаючі джинси, кросівки чорного кольору фірми «Найк» та рюкзак сріблястого кольору.

При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером «102». // Вартові еспресо