Землю у столичному парку «Партизанська слава» звільнять від самовільної забудови

За участі прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської міської прокуратури Господарським судом міста Києва задоволено позов в інтересах столичної громади про усунення перешкод у володінні та розпорядженні земельною ділянкою природно-заповідного фонду на території регіонального ландшафтного парку «Партизанська слава». Вартість земельної ділянки становить 8,5 млн грн.

Суд визнав доведеними доводи прокурора про здійснення відповідачем самочинного будівництва кафе на земельній ділянці, що відноситься до природно-заповідного та водного фондів і знаходиться в межах прибережної захисної смуги озера Великого, яке входить до ландшафтного заказника місцевого значення «Червонохуторські озера».

Зазначене також підтверджене спеціалістами ДЕІ Столичного округу.

Регіональні ландшафтні парки, як і ландшафтні заказники належать до природно-заповідного фонду України, а чинним законодавством заборонено їх використання під розміщення закладів комерційного призначення, а тим більше – під будівництво.

У зв’язку з самочинністю будівництва та незаконністю набуття права власності на майно на території об’єкту природно-заповідного фонду, судом скасовано реєстрацію права власності на збудовану споруду, зобов’язано відповідача її знести та повернути земельну ділянку територіальній громаді.

Київська міська прокуратура