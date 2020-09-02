У Києві розшукується неповнолітня дівчина (фото)

Дніпровським УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітня Греуп Віталіна Віталіївна, 2006 р.н., яка 01.09.2020 пішла з дому та по теперішній час не повернулася.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 14-15 років, волосся коротке фарбоване у світлий колір.

ОДЯГНЕНА: в білу футболку, темно сині штани, темно сині кеди, при собі мала рюкзак чорного кольору з блискітками.

При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером «102».

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