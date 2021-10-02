В Польщі трагічно загинув українець

У Польщі трапилася трагедія, в якій постраждав громадянин України.

Хлопець малював розмітку на швидкісній дорозі S17 між Любліном і Варшавою, де його збила вантажівка, пише Wp.pl.

Інцидент стався на дорожньому вузлі Жижин 1 жовтня. Автомобіль дорожньої служби Volkswagen Transporter стояв на аварійній смузі руху, а перед ним працювали двоє робітників, які малювали дорожню розмітку. Раптово в автомобіль робітників на великій швидкості в’їхав вантажний автомобіль.

Українець загинув на місці. Йому було 23 роки. У ДТП постраждав також і інший працівник. Його доставили в лікарню в Пулавах. Водій вантажівки не постраждав, він був тверезий. Його затримала поліція.

Відразу після інциденту дорогу на місці аварії перекрили. Поліція позначила об’їзні шляхи через перехрестя Куров Захід та через перехрестя Пулави -Вшод до перехрестя Ширін. // Іван МОЗГОВИЙ, «ФАКТИ»