У Києві розшукується неповнолітня дівчина (фото)

Деснянським УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітня Каребанюк Ліка Євгенівна, 2003 р.н., яка 23.01.2021 пішла з дому та по теперішній час не повернулася

ПРИКМЕТИ: на вигляд 16-17 років, зріст 165 см, худорлявої тілобудови, волосся чорне пряме довше плечей, очі блакитно сірі, на лівій руці шрам від порізу.

ОДЯГНЕНА: чорну куртку, чорні штани, курка кольору хакі.

При отриманні будь якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером «102».

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