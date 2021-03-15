У Києві розшукується неповнолітня дівчина (фото)

Деснянський УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітня Салівон Олеся Миколаївна, 2006 року народження, яка 14.03.2021 пішла з місця постійного проживання та по теперішній час не повернулася.

ПРИКМЕТИ: на вигляд 14-15 років, зріст 156 см, середньої тілобудови, волосся риже середньої довжини, має родимку на підборідді.

ОДЯГНЕНА В: зелену куртку, штани бордові, кросівки білі. Має при собі сумку чорного кольору.

При отриманні будь-якої інформації про можливе місцезнаходження неповнолітньої, просимо телефонувати за номером «102».

Киев Оперативный