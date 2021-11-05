У Києві стався збій у роботі автобусів та тролейбусів
Введено оперативне положення №4 — рух транспорту без дотримання розкладу.
У Києві стався збій у роботі громадського транспорту, через що затримується рух автобусів та тролейбусів.
Про це повідомляє «Київпастранс».
Зазначається, що затримується рух автобусів № 21,73,100,101,114 та тролейбусів №29,30,31,47,50,50к
Затримується рух автобусів № 21,73,100,101,114 та тролейбусів №29,30,31,47,50,50к по пр. Маяковського- бул. Перова- пр. Шухевича з причини скупчення автотранспорту.
На місце викликано поліцію.
Введено оперативне положення №4 — рух транспорту без дотримання розкладу. Про причини затримки поки не повідомляється. // LB.uaTweet