У Києві стався збій у роботі автобусів та тролейбусів

Введено оперативне положення №4 — рух транспорту без дотримання розкладу.

У Києві стався збій у роботі громадського транспорту, через що затримується рух автобусів та тролейбусів.

Про це повідомляє «Київпастранс».

Зазначається, що затримується рух автобусів № 21,73,100,101,114 та тролейбусів №29,30,31,47,50,50к

Затримується рух автобусів № 21,73,100,101,114 та тролейбусів №29,30,31,47,50,50к по пр. Маяковського- бул. Перова- пр. Шухевича з причини скупчення автотранспорту.

На місце викликано поліцію.

Введено оперативне положення №4 — рух транспорту без дотримання розкладу. Про причини затримки поки не повідомляється. // LB.ua