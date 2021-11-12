На Закарпатті у ДТП загинула 16-річна пасажирка мотоцикла, 18-річний водій отримав травми

Співробітники Тячівського районного відділу поліції встановлюють обставини смертельної автопригоди в селі Вільхівці. За даним фактом відкрито кримінальне провадження

Сьогодні, 12 листопада, близько 9 години ранку від медиків надійшло повідомлення про ДТП в селі Вільхівці Тячівського району.

Поліції повідомили, що внаслідок аварії загинула 16-річна дівчина, а 18-річний водій отримав травми. Співробітники Тячівського районного відділу поліції на місці автопригоди встановили, що водій мотоцикла марки «VERTA» не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем «Mercedes». Машина рухалася в попутному напрямку, її 29-річний водій саме намагався повернути ліворуч.

Внаслідок удару транспортних засобів двох осіб з мотоцикла перекинуло через автомобіль. Водій «VERTA» отримав травми обличчя, його 16-річна пасажирка загинула на місці автопригоди.

Обидва водії були тверезими. Транспортні засоби вилучено та поміщено на штрафмайданчик Тячівського районного відділу поліції. Наразі правоохоронці перевіряють отриману від водіїв транспортних засобів інформацію. Встановлено, що мотоцикл марки «VERTA» не мав навіть номера.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. У справі буде проведено ряд необхідних експертиз для встановлення об’єктивних обставин ДТП.

Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області