В Украине за сутки зафиксирован 8641 новый случай COVID-19

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За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 390 детей и 284 медработника.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1037 человек;
  • летальных случаев – 145;
  • выздоровели – 5123 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки – 33 502 (в том числе методом ПЦР – 27881, методом ИФА – 5621).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 821 947 человек;
  • выздоровели – 423 704 человека;
  • летальных исходов – 13 733;
  • проведения ПЦР-тестов – 4807961.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 81335 случаев;
  • Винницкая область – 18 714 случаев;
  • Волынская область – 26 211 случаев;
  • Днепропетровская область – 45 040 случаев;
  • Донецкая область – 25792 случаи;
  • Житомирская область – 32 318 случаев;
  • Закарпатская область – 24 663 случая;
  • Запорожская область – 36 937 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 39 438 случаев;
  • Киевская область – 43854 случаи;
  • Кировоградская область – 6360 случаев;
  • Луганская область – 7088 случаев;
  • Львовская область – 50 175 случаев;
  • Николаевская область – 21 429 случаев;
  • Одесская область – 51 810 случаев;
  • Полтавская область – 25 655 случаев;
  • Ровенская область – 33 714 случаев;
  • Сумская область – 33 658 случаев;
  • Тернопольская область – 29 788 случаев;
  • Харьковская область – 59 393 случая;
  • Херсонская область – 12 159 случаев;
  • Хмельницкая область – 32 429 случаев;
  • Черкасская область – 27 167 случаев;
  • Черновицкая область – 35 378 случаев;
  • Черниговская область – 21 442 случая.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях. // Буквы

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