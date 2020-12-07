В Украине за сутки зафиксирован 8641 новый случай COVID-19

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. Заболели 390 детей и 284 медработника.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1037 человек;

летальных случаев – 145;

выздоровели – 5123 человека;

осуществлено тестирований за сутки – 33 502 (в том числе методом ПЦР – 27881, методом ИФА – 5621).

За все время эпидемии в Украине:

заболело – 821 947 человек;

выздоровели – 423 704 человека;

летальных исходов – 13 733;

проведения ПЦР-тестов – 4807961.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 81335 случаев;

Винницкая область – 18 714 случаев;

Волынская область – 26 211 случаев;

Днепропетровская область – 45 040 случаев;

Донецкая область – 25792 случаи;

Житомирская область – 32 318 случаев;

Закарпатская область – 24 663 случая;

Запорожская область – 36 937 случаев;

Ивано-Франковская область – 39 438 случаев;

Киевская область – 43854 случаи;

Кировоградская область – 6360 случаев;

Луганская область – 7088 случаев;

Львовская область – 50 175 случаев;

Николаевская область – 21 429 случаев;

Одесская область – 51 810 случаев;

Полтавская область – 25 655 случаев;

Ровенская область – 33 714 случаев;

Сумская область – 33 658 случаев;

Тернопольская область – 29 788 случаев;

Харьковская область – 59 393 случая;

Херсонская область – 12 159 случаев;

Хмельницкая область – 32 429 случаев;

Черкасская область – 27 167 случаев;

Черновицкая область – 35 378 случаев;

Черниговская область – 21 442 случая.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях. // Буквы