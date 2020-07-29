Мужчина выпрыгнул из окна харьковской многоэтажки и упал на крышу автомобиля

Правоохранители открыли уголовное производство по факту гибели мужчины на улице Культуры, 22-б.

По данным ГУНП, трагедия произошла во вторник днем. 54-летний местный житель шагнул из окна и упал на припаркованный во дворе автомобиль Audi. От полученных травм харьковчанин умер на месте.

Как позже выяснили следователи, мужчина оставил предсмертную записку. По словам родственников погибшего, ранее он уже неоднократно пытался свести счеты с жизнью.

Уголовное производство открыто по статье 115 УК Украины («убийство») с пометкой «самоубийство». // newsroom.kh.ua