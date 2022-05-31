Поліція Дніпра розшукує 17-річну дівчину (фото)
30 травня близько 14.30 дівчина пішла з дому у Шевченківському районі та до теперішнього часу не повернулась.
Прикмети: зріст близько 162 см, довге каштанове волосся, тіло середньої будови, сірі очі.
Була одягнена в сіру кофту, чорну майку, джинсові білі брюки, біле взуття. При собі мала зелений рюкзак з візерунком у квітку.
Особлива прикмета: зліва на підборідді родимка.
Усім, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування Катерини Ніколаєвої, прохання повідомити до поліції за телефонами: 102, (096) 884 83 94.
Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
за матеріалами Дніпровського районного управління поліції