На Уманщині зіткнулися чотири авто, є загиблий та травмований (фото)

Внаслідок ДТП одна людина загинула, ще одна у лікарні. Водія, який спричинив аварію, поліцейські затримали у процесуальному порядку. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

28 квітня близько 07:00 години ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що на 571 кілометрі автодороги «Стрий-Ізварине» сталася ДТП між двома вантажівками та двома легковими авто.

На місце події виїхали група реагування патрульної поліції та слідчий у справах ДТП.

Попередньо поліцейські встановили, що 60-річний кермувальник Daf XF з напівпричепом не врахував безпечної швидкості руху, не вибрав безпечної дистанції та здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen, яким керував 47-річний чоловік.

Від удару легковик в’їхав у вантажівку Daf з напівпричепом та Renault Duster.

Внаслідок зіткнення водій Volkswagen загинув, його 18-річний пасажир отримав ушкодження.

60-річного чоловіка, який спричинив автопригоду затримали в порядку статті 208 КПК. Наразі він перебуває під вартою.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України та встановлюють повні обставини.

За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Черкаської області