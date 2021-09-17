В одному з будинків Кривого Рогу пролунав вибух

17 вересня до рятувальної служби надійшло повідомлення від місцевої жительки, яка почула у дев’ятиповерхівці звуки вибуху. Жінка також розповіла про крики дітей, які знаходяться на одному з балконів. На місце події у Довгинцівський район відправились рятувальники, карети швидкої допомоги та газова служба.

17 вересня приблизно в 10:15 на лінію «101» надійшло повідомлення про вибух в одному з жилих будинків на вулиці Мухіна. Заявниця розповіла, що пролунав вибух у будинку, в якому вона живе. За словами містянки, на землі лежить дверна або віконна рама. На місце події терміново відправились співробітники ДСНС, карети швидкох допомоги та спеціалісти Криворізькох газової служби.

Відомо, що у приміщенні у цей час знаходився 52-річний чоловік з онуками. А в сусідній квартирі допомоги потребував 10-річний хлопчик. Дитина повідомила, що приміщення наповнилося димом, а вийти самому він не має змоги, тому рятувальники відчинили вхідні двері, наділи на хлопчика дихальну маску та вивели на свіже повітря. Постраждалий чоловік з першої квартири також надихався диму, але від госпіталізації відмовився.

Що саме вибухнуло в квартирі, поки не відомо. На місці події знаходиться голова райради та начальник Криворізького районного управління поліції. // Первый городской