На Луганщині поліція розслідує ДТП із загиблим за участю пасажирського мікроавтобуса (фото)

Сьогодні о 6.40 ранку в Старобільському районі неподалік с. Оріхове, на трасі Чугуєв-Мілове сталася ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса.

За попередньою інформацією, водій не врахував дорожньої обстановки (ожеледиця) та допустив виїзд на узбіччя.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди один пасажир загинув, водій та шестеро пасажирів отримали тілесні ушкодження. Двоє пасажирів госпіталізовано, іншим постраждалим надана допомога на місці події.

На місці події продовжують працювати співробітники поліції та екстрених служб.

Відділ комунікації поліції Луганської області