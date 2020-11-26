Аваков хочет срочный радикальный локдаун на три недели

Министр внутренних дел Арсен Аваков выступает за радикальный локдаун в Украине сроком не менее трех недель. По его мнению, локдаун нужно вводить как можно быстрее.

Об этом он заявил в эфире «Украина 24».

«Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно быстрее. Продолжительностью три или четыре недели. Не нужно прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками, потому что речь идет о больших системных рисках для здоровья наших людей», — заявил Аваков.

По его словам, как только правительство подготовит программы компенсаций для бизнеса, будет введен локдаун, чтобы прервать цепочку заболеваемости.

«Моя точка зрения стоит за радикальный локдаун, немедленно, не менее трех недель. И дай бог, чтобы мы выходили к Новому году из локдауна в хорошем настроении и с хорошими цифрами. Убежден, что правительство будет рассматривать это в ближайшие дни», — добавил Аваков. // РБК-Украина