Черговий обмін полоненими: додому повернулися 107 воїнів

У четвер, 3 листопада, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Додому повернулись 107 українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Офісу президента Андрія Єрмака.

“Вдалося звільнити 107 воїнів – 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. Це наші хлопці зі ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардійці серед яких троє “азовців”. 74 бійця захищали “Азовсталь”,- розповів він.

За його словами, деякі добровольці летіли гвинтокрилом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто.

“Ми повернули додому багатьох поранених у боях. Зокрема, нам вдалося обміняти тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із “Азовсталі”, хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії. Чимало з наших хлопців зазнали поранень ще у березні”,- додав Єрмак.