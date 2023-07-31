Дві російські ракети поцілили в Кривий Ріг: відомо про загиблого та багатьох постраждалих (фото)

У Кривому Розі російські війська влучили у багатоповерхівку: одна людина загинула, десять людей отримали поранення. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

“Кривий Ріг. росіяни поцілили по місту двома ракетами. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами ймовірно є люди. Працюють рятувальники та поліція”, – написав він.

За його словами, друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку.

“Виникла пожежа. Станом на 10:15 одна людина загинула, за медичною допомогою звернулося 10 мешканців. Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завалами. Там ще можуть бути люди. Рятувальні роботи тривають”, – додав Клименко. // УНІАН