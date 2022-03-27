Генеральний штаб ЗСУ повідомляє дані про втрати противника на 27.03.22
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.03 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 27.03 were approximately:
- особового складу / personnel — близько/ about 16600 осіб,
- танків / tanks ‒ 582 од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 1664 од,
- артилерійських систем / artillery systems – 294 од,
- РСЗВ / MLRS — 93 од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 52 од,
- літаків / aircraft – 121 од,
- гелікоптерів / helicopters – 127 од,
- автомобільної техніки / vehicles — 1144 од,
- кораблі /катери / boats / cutters — 7 од,
- цистерн з ПММ / fuel tanks — 73,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 56.
- спеціальна техніка / special equipment — 21.
- пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system — 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.
Бий окупанта! Разом переможемо!
Strike the occupier! Let’s win together!
#stoprussia
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineTweet