Генеральний штаб ЗСУ повідомляє дані про втрати противника на 27.03.22

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Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.03 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 27.03 were approximately:

На зображенні може бути: текст

  • особового складу / personnel — близько/ about 16600 осіб,
  • танків / tanks ‒ 582 од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 1664 од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 294 од,
  • РСЗВ / MLRS — 93 од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 52 од,
  • літаків / aircraft – 121 од,
  • гелікоптерів / helicopters – 127 од,
  • автомобільної техніки / vehicles — 1144 од,
  • кораблі /катери / boats / cutters — 7 од,
  • цистерн з ПММ / fuel tanks — 73,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 56.
  • спеціальна техніка / special equipment — 21.
  • пускові установки ОТРК/ТРК / mobile SRBM system — 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.

Бий окупанта! Разом переможемо!
Strike the occupier! Let’s win together!

#stoprussia

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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