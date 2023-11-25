У ДТП на Вінниччині загинуло четверо чоловіків (фото)

25 листопада близько 8 години у Жмеринському районі на автодорозі М-21 сталась дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії четверо людей загинуло та ще двоє травмовані.

За попередньою інформацією слідства, 35-річний водій автомобіля Ford Transit виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з вантажівкою Mersedes – Atego під керуванням 34-річного вінничанина.

У результаті аварії 35-річний водій Ford та троє його пасажирів віком від 40 до 56 років загинули.

З тілесними ушкодженнями до лікарні госпіталізовані 30-річний водій вантажівки та 27-річний пасажир Ford.

На місці події працюють слідчі слідчого управління, поліцейські Жмеринського райвідділу, прокурори, криміналісти та рятувальники.

Слідчі призначили ряд експертиз для встановлення причин та обставин аварії.

За фактом смертельної автопригоди слідчими слідчого управління розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило кількох осіб).

Відділ комунікації поліції Вінницької області