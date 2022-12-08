Двоє загиблих та двоє травмованих внаслідок зіткнення легковика та локомотива на Львівщині

Як встановили слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини, трагедія сталась через те, що 20-річний водій автомобіля «БМВ» грубо порушив вимоги Правил дорожнього руху, зокрема, в частині проїзду залізничних переїздів.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 23 жовтня близько 00:30 у селі Оброшино Львівського району.

Так, при проїзді регульованого залізничного переїзду, на якому в цей час був увімкнений заборонений сигнал світлофора, а також проігнорувавши дорожній знак «Стоп», водій «БМВ» не зупинив свій транспортний засіб та не надав переваги в русі локомотиву, що призвело до їх зіткнення, внаслідок чого від отриманих травм на місці події загинули двоє пасажирів легковика віком 20 та 21 рік. Водій автомобіля та третій його пасажир віком 19 років з тілесними ушкодженнями були доставлені у реанімацію. Усі потерпілі – чоловіки, мешканці Львівського району.

Слідчі повідомили водію «БМВ» про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо деякі положення ПДР в частині руху через залізничні переїзди:

20.2. Під’їжджаючи до переїзду, а також починаючи рух після зупинки перед ним, водій зобов’язаний керуватися вказівками і сигналами чергового по переїзду, положенням шлагбаума, світловою та звуковою сигналізацією, дорожніми знаками і дорожньою розміткою, а також переконатися в тому, що не наближається поїзд (локомотив, дрезина).

20.3. Для пропуску поїзда, що наближається, і в інших випадках, коли рух через залізничний переїзд заборонено, водій повинен зупинитися перед дорожньою розміткою 1.12 (стоп-лінією), дорожнім знаком 2.2, шлагбаумом чи світлофором так, щоб бачити сигнали, а якщо засоби організації дорожнього руху відсутні – не ближче 10 м до найближчої рейки.

20.5. Рух через переїзд забороняється, якщо:

в) увімкнено заборонний сигнал світлофора чи звуковий сигнал незалежно від наявності та положення шлагбаума;

ґ) до переїзду в межах видимості наближається поїзд (локомотив, дрезина).

Відділ комунікації поліції Львівської області