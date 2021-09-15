В Харькове ночью горели 6 автомобилей: в том числе (как пишут в сети) авто начальника отдела полиции

Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба сейчас выясняются.

На автостоянке жилого района в Харькове ночью горели шесть автомобилей.

Об этом информирует ГСЧС в Харьковской области.

Сообщение о пожаре поступило в 03:28 15 сентября. На место происшествия направили три 3 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах.

На момент прибытия спасателей огнем полностью был охвачен автомобиль «Toyota Rav 4» на площади 5 квадратных метров.

Открытое пламя также нанесло ущерб еще пятерым авто, что стояли вплотную: двум «Toyota Camry», еще одном «Toyota Rav 4», а также «Daewoo Lanos» и «Hyundai IX». У всех – разные степени повреждения.

«Спасатели немедленно приняли меры по тушению пожара. Горящие автомобили спасатели покрыли слоем пены. Огонь локализован в 03:36, а в 04:35 ликвидирован. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба сейчас выясняются.

В сети пишут, что «Toyota Rav 4» принадлежит начальнику отдела полиции города. // УНИАН