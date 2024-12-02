Україна відповіла на заяви холуїв Кремля про «сценарій Майдану»

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує триваючі порушення прав людини та застосування сили проти мирних демонстрантів у Грузії

Україна засуджує силовий розгін мітингів у Грузії. Україна також відкидає спроби грузинської влади втягнути країну у внутрішньополітичні процеси. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій пресслужбою Міністерства закордонних справ.

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує триваючі порушення прав людини та застосування сили проти мирних демонстрантів у Грузії.

«Насильство не залишиться без наслідків. Грузинська влада має поважати основоположне право громадян на мирний протест. Тим більше що причиною протестів є рішення уряду поставити на паузу рух Грузії до ЄС всупереч європейським прагненням грузинського народу», – йдеться у заяві.

Дипломати наголошують, що намагання грузинської влади переконувати, що євроінтеграція країни триває, у той час як її дії свідчать про розворот Грузії в бік Москви, викликають здивування.

«Свого часу горезвісні українські політики, які намагалися розвернути Україну з шляху до ЄС у російське ярмо, так само розповідали, що всього лише «призупиняють», а не згортають євроінтеграцію нашої країни» – нагадали к міністерстві.

МЗС рішуче відкидає наполегливі спроби грузинської влади втягнути Україну у внутрішньополітичні процеси в своїй країні і радить грузинському уряду слід припинити лякати своїх людей міфічним «українським сценарієм», реалізовуючи у цей час на практиці «білоруський сценарій».

«Україна була і залишається прихильною демократичним перетворенням у Грузії та її подальшій європейській та євроатлантичній інтеграції, що відповідає інтересам грузинського народу. У цьому контексті, висловлюємо солідарність з грузинськими колегами-дипломатами, які публічно виступили проти рішення уряду Грузії про вихід з порядку денного переговорів про вступ до ЄС», – наголосили у міністерстві.

У МЗС визнали, що розуміють виклики, перед якими постають грузинські колеги, адже у 2004 та 2014 роках, в одні з найкритичніших моментів української історії, дипломатична служба України стала на захист демократичного вибору українського народу, показавши приклад професійної та громадянської відваги.

«Переконані, що європейська інтеграція є ключем до стабільності, процвітання та зміцнення демократичних інститутів у Грузії та прагнемо успішного майбутнього для наших народів у великій європейській родині. Наша солідарність із грузинським народом залишається непохитною», – додали у міністерстві.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада у столиці Грузії, Тбілісі, громадяни вийшли на масовий протест проти дій уряду. Разом із протестувальниками була також і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка виступила з екстреною заявою. Протягом ночі силовики намагалися розігнати мітингувальників, застосовуючи водомети.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем’єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Вищі навчальні заклади Грузії призупинили роботу на знак протесту проти рішення уряду щодо заморожування вступу країни до Євросоюзу до 2028 року.

На ранок понеділка спецназ відтіснив учасників протестів, які тривають четверту ніч біля будівлі парламенту в Тбілісі, з проспекту Руставелі до найближчої станції метро. «Кавказький вузол» повідомляє, що, з 28 листопада по 1 грудня затримано понад 200 осіб.

Як відомо, у Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії. // Главком