Учениця розпилила сльозогінний газ у школі — постраждало 5 дітей

Поліцейські Київщини розслідують обставини події в Софіївський Борщагівці.

Як попередньо встановили правоохоронці, 14-річний учень приніс до школи спецзасіб. Під час перерви, 13-річна дівчина застосувала його в коридорі.

Наразі до медиків за допомогою звернулося 5 дітей віком 11-12 років. Попередній діагноз: подразнююча дія сльозогінного газу. Усім надали допомогу та передали рідним. А щодо батьків неповнолітніх порушників правоохоронці склали протоколи.

Шановні батьки! Поліція Київщини попереджає: якщо у вас вдома знаходять спецзасоби для самозахисту, тримайте їх у недоступному для дітей місці.

Памʼятайте про наслідки та відповідальність у разі їх застосування! Дбайте про безпеку своїх дітей!

Поліція Київської області