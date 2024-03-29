Поліцейські розшукують батьків хлопчика, який загубився в Пересипському районі Одеси (фото)

Розгублену дитину, яка без супроводу дорослих, знаходилась поряд з аптекою на проспекті Добровольського, 128, сьогодні близько 14-ї години побачила співробітниця закладу, яка і зателефонувала до поліції.

В хлопчика є певна вада мовлення, розповісти про себе не може.

Прикмети: на вигляд йому 9-10 років, зріст близько 140-145 см., блакитні очі, русяве волосся, середньої тілобудови.

Одягнений: сіра кофта з малюнком, сірі спортивні штани, чорну куртку та чорні кросівки.

Просимо всіх , хто упізнав дитину , або щось знає про його рідних , зателефонувати до поліції за номерами (048) 779 42 88 ; +380 93 044 9840, або повідомити на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області