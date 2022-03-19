У Києві зафіксовано погіршення якості повітря: спостерігається перевищення концентрацій пилу

У Києві зафіксовано погіршення якості повітря. Зокрема, спостерігається перевищення концентрацій пилу.

Про це написав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв на своїй сторінці у

Погіршення якості повітря сталося через пожежі на околицях столиці, зокрема в Гостомелі, Бучі, пожежі на індустріальних об’єктах, а також рух повітряних мас від джерел загоряння і низька швидкість вітру.

«Перевищення концентрацій інших забруднюючих речовин, за якими здійснюються спостереження — оксид та діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень, не виявлено» – написав Петро Пантелеєв.

За інформацією Управління екології та природних ресурсів, максимальна концентрація пилу в атмосферному повітрі в ніч проти 19 березня перевищувала граничну допустиму у 2-3 рази.

Концентрації інших забруднюючих речовин, за якими здійснюються спостереження (оксид та діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень) також зросли, але перевищення гранично допустимих концентрацій не було виявлено.

Станом на ранок 19 березня спостерігається поступове поліпшення якості повітря. Перевищення гранично допустимих концентрацій станом на цю хвилину відсутні.

Наполегливо радимо киянам дотримуватись порад у таких випадках:

• Не виходьте на вулицю;

• Використовуйте захисні маски, бажано з маркуванням FFP2;

• Пийте багато води;

• Закрийте вікна вдома і завісте їх вологими простирадлами. Це стримає потрапляння брудного повітря;

• Якщо є очищувач повітря, то вмикайте на максимум.