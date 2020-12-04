У Києві «замінували» будівлю Солом’янського  районного суду

Сьогодні, 4 грудня, о 9 годині до Солом’янського районного суду міста Києва прибув вибухотехнічний підрозділ Національної поліції України. Як пояснили правоохоронці, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про замінування будівлі суду та можливість здійснення вибуху.

Про це «УК» повідомили в Службі судової охорони.

Спільно з адміністрацією об’єкту правосуддя співробітники Територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області організували евакуацію 37 працівників судової установи та забезпечили охорону будівлі.

У результаті обстеження приміщень, вибухових та інших небезпечних предметів не виявлено.

Судова установа продовжила свою роботу а слідчо-оперативна група поліції розпочала розслідування за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів.