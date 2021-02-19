В Украине – более 6,5 тыс. новых случаев COVID-19

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За прошедшие сутки, 18 февраля, в Украине зафиксировали 6 531 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 418 детей и 285 медработников.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2304 человека;
  • летальных случаев – 120;
  • выздоровели – 5857 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки – 61 215 (в том числе методом ПЦР – 26 095, методом ИФА -15 567, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 19 553).

За все время эпидемии в Украине:

  • заболело – 1 293 672 человека;
  • выздоровели – 1 139 977 человек;
  • летальных исходов – 24 972;
  • проведения ПЦР-тестов – 6 651 624.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581), Киеве (544), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 544 случая;
  • Винницкая область – 581 случай;
  • Волынская область – 180 случаев;
  • Днепропетровская область – 397 случаев;
  • Донецкая область – 132 случая;
  • Житомирская область – 260 случаев;
  • Закарпатская область – 397 случаев;
  • Запорожская область – 182 случая;
  • Ивано-Франковская область – 753 случая;
  • Киевская область – 365 случаев;
  • Кировоградская область – 63 случая;
  • Луганская область – 43 случая;
  • Львовская область – 422 случая;
  • Николаевская область – 182 случая;
  • Одесская область – 238 случаев;
  • Полтавская область – 133 случая;
  • Ровенская область – 134 случая;
  • Сумская область – 104 случая;
  • Тернопольская область – 217 случаев;
  • Харьковская область – 182 случая;
  • Херсонская область – 34 случая;
  • Хмельницкая область – 197 случаев;
  • Черкасская область – 155 случаев;
  • Черновицкая область – 458 случаев;
  • Черниговская область – 178 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. // Буквы

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