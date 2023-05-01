У столичному гаражі згорів автомобіль з людиною всередині

Пожежа сталась у Дніпровському районі Києва за адресою вулиця Миропільська, 35. Під час гасіння гаража та автомобіля ВАЗ 2104, який був запаркований всередині, виявлено тіло чоловіка

Пожежа сталась 29 квітня. Повідомлення про пожежу отримали о 15:01, а о 15:44 пожежу було ліквідовано на площі 10 кв. м. Передає Інформатор з посиланням на ДСНС Києва.

На місці пожежі працювало 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу.

Причина виникнення пожежі та обставини трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронні органи.