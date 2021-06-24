На Буковині розбушувались трактори, поліцейські задокументували дві ДТП з постраждалими

Зокрема, у Чернівецькому районі внаслідок зіткнення легкового автомобіля з причепом трактора постраждав пасажир легковика, а в Дністровському районі під час перекидання тягача травмувався водій та його пасажирка.

У ніч з 23 на 24 червня сталася дорожньо-транспортна пригода в селі Тарашани Чернівецького району. Прибувши на місце аварії, співробітники Чернівецького районного управління поліції з’ясували, що 32-річний водій автомобіля «Audi» здійснював обгін трактора «МТЗ-80». Кермувальник не переконався у безпечності маневру й допустив бокове зіткнення з причепом тягача.

Під час автопригоди травмувався 24-річний пасажир іномарки. Попередньо медики діагностували у потерпілого політравму та госпіталізували його до реанімаційного відділення лікарні.

Обидва кермувальники пройшли огляд на стан сп’яніння, результати якого підтвердили, що водій легковика керував автомобілем у нетверезому стані.

Слідчі поліції внесли відомості про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Інша дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 24 червня, приблизно о 6 годині ранку в селі Перебиківці Дністровського району. На місці події працювала слідчо-оперативна група відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського районного управління поліції.

Правоохоронці попередньо з’ясували, що 60-річний місцевий житель рухався польовою дорогою на тракторі «DF 244», не впорався з керуванням і допустив з’їзд транспортного засобу за межі дороги з подальшим перекиданням причепа.

В результаті ДТП водій отримав політравму, а його 60-річна пасажирка – рвану рану стегна. Наразі потерпілі перебувають в лікарні.

Поліцейські вирішують питання про відкриття за вказаним фактом кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області