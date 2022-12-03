У КМДА пояснили, де шукати воду в столиці під час блекауту

Питну воду і воду для інших потреб будуть доставляти в пункти обігріву при необхідності

Жителі та гості Києва будуть забезпечені водою під час перебоїв водопостачанням. У столиці працюватиме система резервних джерел води.

“Столиця придбала і залучила для цього генератори, до яких оперативно підключаються 105 бюветів комунального підприємства Київводфонд і ще шість бюветів Київводоканалу на Лівому березі”, – йдеться в повідомленні мера Києва Віталія Кличка.

Крім того, питну воду і воду для інших потреб будуть доставляти в пункти обігріву, з комунальними службами відпрацював доставку цистерн з водою.

Також у разі повної відсутності світла працюватимуть торговельні мережі та магазини, що живляться від генераторів. // УНІАН